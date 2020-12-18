طلاق 3 مرات وتبادل التصريحات عبر "السوشيال ميديا".. ماذا حدث بين مي حلمي ومحمد رشاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت أزمة الثنائي المذيعة مي حلمي والمطرب محمد رشاد للظهور على الساحة مجددًا، عقب تصريحات مي الأخيرة حول تجربة انفصالهما التي وصفتها بـ"المريرة".

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي القصة الكاملة منذ بداية تعارفهم وحتى تبادل التصريحات والاتهامات بينهما:

بداية التعارف

ظهرت قصة محمد رشاد ومي حلمي على الساحة، منذ 3 سنوات تقريبًا، بعدما أعلنا ارتباطهما عاطفيًا، وبدأت مي رواية القصة مؤكدة إنها كانت من المعجبات بأغاني رشاد خاصة "كتر خير الناس"، وهو ما دفعها لاستضافته في أحد برامج راديو FM، وفي الحلقة طلب الأخير منها إذاعة أغنية "إديني قلبك"، كنوع من المغازلة، ومن هنا بدأت علاقتهما.

تتويج الحب

قرر الثنائي تتويج قصة حبهما بالزواج، وأعلنا ذلك عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وارتدت مي حلمي فستان الزفاف واستعد أصدقاؤهما والأهل لليلة العمر، ولكن لا تأتي الرياح دائمًا بما تشتهي السفن.

إلغاء الزفاف

صُدم الجميع حينما تسربت صورة لمي حلمي بفستان الزفاف وهي ترقد على سرير أحد المستشفيات، بعد ترك رشاد حفل الزفاف بسبب مشادة "القايمة"، حسبما ذُكر وقتها، وبالفعل تم إلغاء الفرح.

العودة مجددًا

أعلنت مي عودتها لرشاد بعد عدة أشهر، وذلك من خلال منشور غير مباشر لها جاء فيه: "سندريلا لما راحت الحفلة مكنتش عارفة إن كل ده هيحصل لما مكملتش الحفلة، ومشيت اتقلبت الدنيا عليها وميعرفوش عنها حاجة غير جزمة إزاز، اللي عليها أتكلم كل الناس أيام وشهور والأمير بيدور قالوا عليه مجنون ماتوا بنات البلد عشان تيجي مقاسهم بس ماكنتش من نصيبهم، وفي يوم من الأيام، ظهر الجزء التاني من الحذاء وبان وطلع الأمير مش غلطان لما دور علي سندريلا وهو تعبان".

وأضافت: "دايمًا للحقيقة وجهان جزء متشال لما يجي الأوان وجزء قدام العلن فاكر إنه بكده كسبان، أما عن ومن الحب ما قتل.. احب أقول غلطان حشرت نفسك يا صعلوك بين حب الملوك".

زواج في سرية تامة

احتفل الثنائي بزواجهما دون الإعلان عن موعده ومكانه، وخرجا للتحدث عن سبب إلغاء حفل الزفاف الأول وقال الثنائي إن "السوشيال ميديا" وبعض الأشخاص هم من تسببوا في إفساد الحفل الأول، ونفوا ما تردد عن الشجار الذي وقع بينهما.

أزمة صحية وإجهاض

تعرضت مي حلمي للإجهاض، وحرص رشاد على مساندتها وبعد تعافيها كتبت له: "ستظل أنت بكل الأبناء إلى صديقي وحبيبي وأبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي، أحبك فأنت عوضي في الدنيا، ما دمت سالما فأنا بخير، لست حزينة فالمواقف دائما تعبر عمن حولك وقت الشدة، وقتا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز وهكذا، ولكن عندما يشاء القدير، عوضه كبير".

محاولة اقتحام منزلهما

قبل أشهر، خرجت مي حلمي في مقطع فيديو باكية، وتحدثت عن أزمة رشاد مع أحد المنتجين، مؤكدة أن هناك شخصًا حاول اقتحام منزلها ظنًا منه إنه منزل رشاد: "لما بتبقى قاعد في بيتك وتلاقي حد بيحاول يقتحمه تعمل إيه؟".

أنباء انفصال

بعد زواج دام لعام ونصف العام، فاجأ محمد رشاد الجميع، بحذف كافة الصور التي تجمعه بمي حلمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كما ألغى متابعتها على الموقع نفسه، في حين أن مي لم تحذف أي صورة لرشاد عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

هجوم مي حلمي

خرجت مي حلمي تهاجم من تناولوا خبر انفصالها، من خلال مقاطع فيديو، قالت فيه: "وبعدين.. إنتم لازم يتقالكم وبعدين بكل قرف.. الواحد يتجوز أو يطلق إنتم مالكم.. حاشرين نفسكم في حياتي ليه أكتر مني، فيه ناس عمري ما شفتهم كتبوا كومنت، داخلين بيسألوني بمنتهى التطفل عن حياتي، إنتم مالكم؟!".

وأضافت "في ناس بتقول إني بتبرع بفستان فرحي علشان أمحي الذكريات، وأنا أصلاً منزلة موضوع التبرع من 7 أيام، ولو كلامكم صح كنت أطلع كل الفساتين بتاعتي علشان أمحي كل الذكريات، ما أنا عندي 4 غيره، هفضل أقولها اللي عايز يتطمن عليا على عيني وعلى راسي، أنا بتكلم عن اللي بيكتبوا، عبيد الشهرة، طبيعي أسأل قلة الأدب اللي بتتكتب دي بناء على إيه عايزين تركبوا تريند على أي حاجة".

محمد رشاد يؤكد خبر الانفصال

حسم محمد رشاد الجدل حول انفصاله، قائلا "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

مي حلمي "معرفش إني اتطلقت"

عقب تأكيد رشاد لخبر طلاقه لمي حلمي، خرجت الأخيرة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، لتؤكد إنها لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر: "ردًا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميًا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط، وحاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

طلقتها 3 مرات

رد محمد رشاد على الأشخاص الذين يسألونه عن سبب خلافه مع مي حلمي، وقال مستعينًا بالآية القرآنية "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأضاف: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف ثاني كان في يوم جزء من حياتي، وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل ولا كأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس تعدي الموضوع ده وكأنه مجاش قدامهم".

تجديد الخلاف

منذ ساعات تحدثت مي حلمي، عن تجربة طلاقها من رشاد، في مقطع فيديو بثته عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام، وقالت: "آخر سنتين من عمري، حاسة إن حياتي سداح مداح للكل، ومن أقرب الناس ليا، وأنا كنت دايما بحاول أبعد حياتي الشخصية عن الناس وماكنتش أعرف إن السوشيال ميديا كده".

وتابعت: "اتفاجئت بالسوشيال ميديا، يعني لما نرجع للفيديو اللي كنت بدعم فيه بيتي وبقف في ضهر شريك حياتي، اتاخد ضدي في النهاية".

وأضافت: "أول مرة أقول الكلام ده، بس تجربة الطلاق تجربة مريرة جدًا، وصعبة جدًا والكلام عنها مش سهل، الخيانة كمان صعبة والغدر صعب".

ووجهت "مي" الشكر لـ3 صديقات وقفن بجوارها لاجتياز هذه المرحلة وهن الإعلامية ريهام سعيد، والمنتجة سارة الطباخ، وعفاف محروس.

وتابعت: "حاسة دلوقتي إني عايزة أتكلم مش عشان أجرح حد لكن عشان أفيد البنات، ومحتاجة أقول للناس قد إيه أنا عانيت، يمكن العيب من عندي أو يمكن العيب عند الطرف التاني".

واستكملت: "أنا بقالي سنتين بلاقي حياتي اللي أنا أصلا مابتكلمش عنها مشاع للناس كلها، ده أنا جبل، أنا كنت محتاجة الناس تسمعني ومحتاجة أتكلم والناس ماتفهمنيش غلط، وإن أنا مش حد وحش ولا حد قاسي، أنا بتكلم معاكم كل يوم ولو أنا حد وحش أكيد كان هيبان".

واختتمت حديثها قائلة: "لكل واحدة مرت بالتجربة دي وحاسة إنها لوحدها إنتِ قوية، أنا مريت بكلام جارح وكتر خير الدنيا إني لسه واقفة على رجلي".

محمد رشاد يرد

حرص رشاد على الرد على تصريحات مي حلمي، في مقطع فيديو بثه عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "أنا لحد دلوقتي ساكت وكافي خيري شري ومش بجيب سيرة حد، لأن تربيتي وأخلاقي ماتسمحش إني أرد على حد سواء كان كويس أو وحش في حياتي".

وتابع: "كل تجربة اتعلمت منها ومافتحتش عنها كلام فيه حد حاول يشوه سمعتي ويتكلم عني بطريقة مش كويسة وعاوز إني أرد عليه بنفس الطريقة بتاعته، أنا استحملت حاجات كتير وسكت، وإن الله حليم ستار".

واستكمل: "الناس تقدر تميز وتشوف كويس أوي مين اللي بيكدب ومين اللي بيمثل، وهفضل ساكت لحد ما أشوف الشخص اللي بيحاول يستفزني ويغلطني ده عاوز يوصلني لفين معاه، ربنا يستركم ويحميكم".

واختتم حديثه قائلا: "أنا ساكت لأن ده اللي اتربيت عليه، لكن بيحتم عليا اسمي وسمعتي إن لما حد يحاول يشوه فيا إن أنا أتكلم لكن أنا برضو ساكت".

بعدها كتب رشاد "ستوري" قال فيها: "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".