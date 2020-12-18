شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء أثناء احتفال نيللى كريم بعيد ميلادها بحضور الفنانين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة الفنانة نيللى كريم لحظة احتفالها بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الموافق الـ 18 من ديسمبر، حيث ظهرت كلاً من النجمة يسرا، والنجمة الهام شاهين، بالإضافة إلى المخرجة ايناس الدغيدى والمنتج جمال العدل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقاءها مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عكس فرحتهم الكبيرة على الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء تملأها الفرحة.



عيد ميلاد نيللى كريم

وذلك خلال أكثر من فيديو قامت الإعلامية بوسى شلبى بنشرهم من خلال الحساب الرسمى لها على موقع انستجرام، وذلك بعدما نشرت صورة مؤخراً هنأت فيها نيللى كريم بعيد ميلادها وكتبت : كل سنة وانتى طيبة يا سكر.

ومن ناحية أخرى سبق وظهرت النجمة نيللى كريم في أحدث صورة لها من خلال جلسة فوتوسيشن جديدة، ظهرت فيها بطريقة مختلفة، حيث نشرت أكثر من فيديو من كواليس التقاط تلك الجلسة عبر خاصية الاستورى على حسابها في موقع انستجرام، كما تداول محبوها تلك الصور فور طرح الفوتوسيشن.



نيللى كريم تمسك بشمعة

أيضاً وقع اختيار صناع مسلسل النجمة نيللى كريم الجديد على المخرج أحمد خالد ليتولى مسئولية اخراج العمل الذى يتم التحضير له من أجل العرض في شهر رمضان 2021، حيث تعقد نيللى جلسات عمل مع المنتج جمال العدل للاستقرار على السيناريو وبعدها التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.



يسرا تحتفل بعيد ميلاد نيللى كريم

المخرج أحمد خالد قدم تجربة وحيدة في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011 وشارك في بطولته ريهام أيمن وعمرو عابد ورانيا شاهين وبيومى فؤاد وجميل راتب ورشوان توفيق، كما خاض تجربة اخراج البرامج من خلال برنامج "البلاتوه" الذى قدمه أحمد أمين.