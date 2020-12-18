شكرا لقرائتكم خبر عن "واء واء" أغنية كارمن سليمان مع أبلة فاهيتا للأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت أبلة فاهيتا من الفنانة كارمن سليمان خلال إستضافتها لها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى يذاع على قناة On، أن تغنى أغنية للأمهات ومعاناتهم بإعتبارها أصغر أم فى الوسط الفنى، وكانت الأغنية التى قدمتها كارمن بعنوان واء واء على ألحان أغنية "على البال" للفنانة سميرة سعيد .

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى، واء واء ، واء واء بالفجر بدرى الواد يصحيني ، ووراه بالأكل بجرى خلاص طلع عينى، لازم أغير هوا للواد للواد ، وكمان أديله الدوا ومضاد ومضاد ، ويلى ويل ويلى ويل ، جوزى فاكر نفسه قال عايش فى لوكانده هاتيلى أفطر فين الشاى عايز أتغدى ، طبخ ومسح غسيل أنا عايز أستقيل ويلى ويل ويلى ويلى .

وكانت المطربة كارمن سليمان قد طرحت خلال الشهور الماضية فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع جلال الحمداوي، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.

وفي هذه الأغنية "كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصه مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون".