شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: شاركت فى "أرب أيدول" وعمرى ١٧ عاما وأمى من اختارت أغنيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كارمن سليمان خلال لقاءها ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه أبلة فاهيتا، أن عمرها الحالى ٢٦ عام، وأنها لم تكن تحب أسمها وهى طفلة ظنا منها أن نطقه صعب، وكانت والدتها هى من أختارت إسم كارمن ومعناه وردة أسبانية وهناك أقول أخرى أن معناه المطربة المشهورة .

وعن الأغنية التى شاركت بها فى Arab Idol ، قالت كانت أغنية خليجية من إختيار والدتى التى هى أيضا تمتاز بصوت رائع ولكن لم تهوى إحتراف الغناء، وعندما شاركت فى برنامج Arab Idol كان عمرى حينها ١٧ عاما، وقد تزوجت فى سن صغير ولم أكن أخطط لذلك ولكن عندما قابلت زوجى أحببنا بعضنا البعض وقررنا الزواج على الفور وهناك من قال أننى تزوجته لأنه يشبه الهنود نوعا ما لأننى أحب الهنود، ولكن هذا ليس حقيقي .

وكانت المطربة كارمن سليمان قد طرحت خلال الشهور الماضية فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع جلال الحمداوي، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.

وفي هذه الأغنية "كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصه مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون".