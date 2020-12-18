شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى أول 3 صور من احتفالها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة نيللى كريم بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الـ 18 من شهر ديسمبر مع عدد من أصدقاءها حالياً مثلما يظهر خلال أكثر من صورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة بصحبتها في البداية وكتبت : "كل سنة وانتى طيبة يا سكر"، فى حين نشرت صورة أخرى بعد ذلك معها أيضاً أثناء احتفالهما بعيد ميلادها.



بوسى شلبى ونيللى كريم

ومن ناحية أخرى سبق وظهرت النجمة نيللى كريم في أحدث صورة لها من خلال جلسة فوتوسيشن جديدة، ظهرت فيها بطريقة مختلفة، حيث نشرت أكثر من فيديو من كواليس التقاط تلك الجلسة عبر خاصية الاستورى على حسابها في موقع انستجرام، كما تداول محبوها تلك الصور فور طرح الفوتوسيشن.



نيللى كريم وبوسى شلبى من احتفال نيللى بعيد ميلادها

أيضاً وقع اختيار صناع مسلسل النجمة نيللى كريم الجديد على المخرج أحمد خالد ليتولى مسئولية اخراج العمل الذى يتم التحضير له من أجل العرض في شهر رمضان 2021، حيث تعقد نيللى جلسات عمل مع المنتج جمال العدل للاستقرار على السيناريو وبعدها التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.



نيللى كريم وبوسى شلبى

المخرج أحمد خالد قدم تجربة وحيدة في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011 وشارك في بطولته ريهام أيمن وعمرو عابد ورانيا شاهين وبيومى فؤاد وجميل راتب ورشوان توفيق، كما خاض تجربة اخراج البرامج من خلال برنامج "البلاتوه" الذى قدمه أحمد أمين.