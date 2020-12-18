شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: غنيت مهرجانات بكلام حلو خوفاً على ابنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد سعد خلال استضافته بندوة فنية بـ"الخليج 365" عن السبب وراء اتجاهه للمهرجانات وتقديم ديو غنائي مع حسن شاكوش بعنوان "100 حساب"، كما أوضح السبب الذى جعله يختار حسن شاكوش تحديداً دوناً عن غيره من مطربي المهرجانات.

وأكد أحمد سعد أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاح غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس ان المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".



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وأشار أحمد سعد إلى: "المهرجانات ممكن تبقى حلوة، ومثلا عبد السلام كان منزل أغانى مزيكا بس بدون كلام وكانت مكسرة الدنيا وبترقص الناس، لذلك قلت انى اخد المزيكا الحلوة بتاعة المهرجانات وأحط عليها كلمات حلوة، وانا كنت عامل أغنية 100 حساب بشكل مهرجانات كامل وأخدتها ظبطت فيها شوية حاجات وكلمت حسن يغنى معايا وهو انبسط أوى، وأنا أرى حسن فنان حلو جداً".

وتابع :"حسن شاكوش صوته جيد ولا يجعلنا نبعد عن بعض في الغناء، والمهرجانات فيها ناس بتغني وناس بتأدى وهما ناجحين جداً، ولكن اخترت حسن شاكوش لحتى يكون صوته يكون قريب منى، وكل اللى عملته في أغنية "100 حساب" انى حطيت كلام حلو وقلت لأستاذ هاني انى بعمل أغنية حلوة بكلام بعيد عن المهرجانات علشان كدا وافق لما سمعها وعجبته ووجد فيها اصلاح بالاتجاه".