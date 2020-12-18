فيديو| نبيلة عبيد لجمهورها: مين أهم الراقصة ولا الطبال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو من فيلم "الراقصة والطبال" الذي قدمته قبل سنوات، بتوقيع المخرج أشرف فهمي.
وكتبت نبيلة تعليقًا على الفيديو "فيلم الراقصة والطبال.. قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي.. وانتو بعد الرقصة دي إيه رأيكم مين أهم الراقصة أو الطبال.. مساء الفل".
"الراقصة والطبال" تم تقديمه عام 1984، شارك في بطولته إلى جوار نبيلة عبيد، الفنان أحمد زكي والفنان عادل أدهم، والفنانة نبيلة السيد.
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