رسالة جديدة من محمد رشاد: "كفاية شغل صعبنيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أُثيرت حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحات المذيعة مي حلمي حول انفصالها عن المطرب محمد رشاد.

ومن جانبه، وجه رشاد رسالة جديدة اعتبرها الجمهور ردًا على تصريحات مي حلمي، وقال: "المعاملة بالمثل أمر صعب جدًا فالأصل غلاب مهما حدث".

ثم أعاد نشر التغريدة عبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، وعلق: "وكفاية شغل صعبنيات ميديا وفضايح لركوب تريند مش نضيف، وبردو لا تنسوا الفضل بينكم".

وكانت مي حلمي كشفت عن تفاصيل طلاقها من رشاد قائلة: "من سنتين بدأت حياتى تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتى الشخصية"، مشيرة إلى أن الطلاق تجربة صعبة وكذلك تجربة الخيانة من أقرب الناس.

وأضافت "الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة، بتكلم عن الست إزاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها، إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى، على ما أعتقد كنت محتاجة أحكي الكلام ده عشان أحس إني خلاص صافية".

وبعد تصريحاتها رد محمد رشاد عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب، "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف، ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب".

كما شارك جمهوره بفيديو عبر خاصية "ستوري" يقول به، "مكنتش عاوز أعلق ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللى اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار.. ولكن للصبر حدود"، مؤكدًا أنه سيتحدث إذا استمر الطرف الآخر في استفزازه.

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