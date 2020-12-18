توم كروز يهدد بطرد فريق فيلمه "المهمة المستحيلة 7" فما هو سبب غضبه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - يحسب لمعظم نجوم هوليوود إلتزامهم بكافة الإجراءات الإحترازية خلال تنقلاتهم وعملهم وتصوير أعمالهم السينمائية الجديدة في الداخل والخارج،ويعتبر النجم السينمائي توم كروز أكثرهم إلتزاماً في مواقع تصويره في أوروبا وبريطانيا لمنع تفشي فيروس كورونا،وأخرجه عدم إلتزام بعض العاملين بفريقه عن اتزانه ولباقته المعروف بهما،فوبخ طاقم تصويره الجديد بغضب غير مسبوق.



تحذير شديد اللهجة

توم كروز



ووفقاً لتسجيل صوتي نقلته صحيفة "ذا صن "البريطانية ،أمس الأربعاء،يمكن سماع النجم السينمائي توم كروز، البالغ من العمر "58 عاماً" يهدد الطاقم السينمائي الذي يعمل معه بالطرد في حال عدم اتباع إجراءات التباعد الإجتماعي والقوانين الإحترازية الأخرى التي تتيح إنتاج الأفلام وتصويرها رغم انتشار فيروس كورونا في الأرجاء.

وقال توم كروز في التسجيل الصوتي :" إني أتحدث على الهاتف مع كل استوديو، وشركات التأمين، والمنتجين، كلهم يتابعونا عن كثب ويقتدون بنا لصنع أفلامهم".

وتابع كلامه قائلاً" هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ لإني سأحاول التفاهم مع منطقكم وإن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني ،ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون".



قلق على وظائف العاملين بالقطاع السينمائي

توم كروز



وقال النجم إن أفلاما مثل "المهمة: مستحيلة" هي السبب في انتعاش القطاع، وأضاف في التسجيل "نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، هم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله".



سر غضب واستياء توم كروز



وبحسب صحيفة "ذا صن "البريطانية،فإن سر غضب واستياء وتهديد توم كروز لطاقمه بالطرد في حال لم يلتزموا بكافة الإجراءات الإحترازية من ارتداء كمامات وتباعد إجتماعي،هو مشاهدته اثنين من فريق التصوير وهما "يقفان بجوار أحدهما الآخر على مسافة قريبة جداً أمام شاشة الكمبيوتر".

وكان الفيلم السابع لسلسلة أفلام "المهمة: مستحيلة" من أوائل الأفلام التي تم إيقاف تصويرها في مدينة البندقية الإيطالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، في فبراير- شباط الماضي.

وتابع فريق التصوير، في أيلول- سبتمبر، في عدة مواقع بإيطاليا والنرويج وبريطانيا، وتقدم كروز بطلب شخصي لرئيس الوزراء النرويجي للسماح له بالتصوير في بلاده تحت إجراءات صارمة،وتم له ذلك.

وقد حقق التسجيل الصوتي نسبة مشاهدة عالية بلغت مليون و46 ألف خلال يوم واحد فقط على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وقد أكدت مجلة "فاريتي" ،ووكالة "رويترز" للأنباء بأن التسجيل الصوتي لنجم هوليوود توم كروز صحيح وحقيقي.

وأثنى عدد من العاملين بالقطاع السينمائي على توم كروز،ومن بينهم دينيس تسينغ من موقع "كولايدر" المتخصص بشؤون السينما،فقال: " توم كروز لم يخطىء،وما عليه الآن إلا العودة إلى أمريكا ويصرخ بوجه كل من يعارض ارتداء الكمامات"



موعد عرض الفيلم



متوقع عرض فيلم "المهمة المستحيلة7" في شهر نوفمبر-تشرين الثاني 2021 المقبل.

وكما هو معروف تحظى سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" بشعبية كبيرة عند متابعي السينما، ويقوم بدور البطولة فيها توم كروز بدور إيثان هانت،وصور أحد الأفلام المميزة في الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن تصوير الفيلم جار الآن في بريطانيا،إثر عودة فريق فيلم "المهمة المستحيلة7" إلى بريطانيا بمطلع شهر ديسمبر- كانون الأول الحالي،ويتوقع تصوير مشاهده الأخيرة على أراضيها.