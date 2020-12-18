جورج كلوني يعلّق على تسجيل توم كروز المسرّب: “لم يبالغ في ردّ فعله”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ساعات من انتشار التسجيل المسرّب للنجم توم كروز، أدلى نظيره جورج كلوني برأيه في هذه المسألة خلال مقابلةٍ أجراها مع هوارد ستيرن من بُعد، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

وكشفت صحيفة “الصن” البريطانية عن تسجيل صوتي مملوء بالكلمات البذيئة يُزعم بأنه يعود للممثل والمنتج توم كروز، إذ كان يصرخ فيه على زملائه ويشتمهم لعدم التزامهم بإجراءات كورونا أثناء تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7” الجديد في لندن، مهدّداً أفراد طاقم العمل بفصلهم إذا لم يمتثلوا لقواعد التباعد الاجتماعي. وأفاد مصدر مقرّب من فريق الإنتاج إن التسجيل الصوتي صحيح، فيما رفض وكيل كروز التعليق على الموضوع.

وعلّق كلوني: “لم يبالغ في رد فعله لأنها مشكلة. لديّ صديق يعمل مساعدَ مخرج في برنامج تلفزيوني آخر واجه المشكلة عينها وتفاعل بطريقة شبه مماثلة”.

على الرغم من تفهّم كلوني خطورة الموقف، قال الأخير أنه كان سيعالجه بطريقة مختلفة، موضحاً: “لو كنت مكانه، لما تعاملت مع الموضوع بهذه الضخامة. فهو في موقع قوة وهذا صعب لأنه مسؤول عن كلّ أفراد الطاقم، وهو محق تماماً في ذلك”.

وتابع: “إذا توقفوا عن الإنتاج، فسيفقد العديد من الناس وظائفهم. عليهم فهم ذلك والتحلّي بالمسؤولية. لكن توبيخ الناس بهذا الشكل ليس أسلوبي”.

كما أشار النجم إلى أنّنا نستمع إلى وجهة نظر واحدة من القصة، قائلًا: “لا أظنّ أنّ الإشارة إلى أشخاص محددين بهذه الطريقة والقيام بذلك سيفيد… ولكن، كما تعلمون، لكل شخص أسلوبه الخاص. أنا أفهم سبب قيامه بذلك وهو ليس مخطئاً على الإطلاق لكنني لا أعلم إن كنت سأتصرّف بالطريقة عينها. كما أنني لا أعرف كل الظروف التي دفعته إلى مخاطبتهم بهذا الأسلوب. من الممكن أن يكون قد نبههم 10 أو 15 مرّة مسبقاً”.