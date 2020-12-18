محمد رشاد يتوعد ويهدد.. هل قصد طليقته؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الإعلامية المصرية مي حلمي مجموعة فيديوهات تحدثت فيها عن كواليس طلاقها من الفنان محمد رشاد وطالبت الجمهور بتشجيعها لتتحدث أكثر وتكشف عن بعض أسرار حياتها، وقالت: “أنا اتبهدلت سنتين تجربة مريرة بكل ما فيها ومش عايزة أرجعها، وأنا مظلومة لمدة سنتين، هو فيه عروس بتسيب فرحها وتمشي، صعب أبص في عين أهلي وأصحابي ومش معايا ربع جنيه ووقفت على رجلي تانى”.

ويبدو أن هذا الأمر استفز محمد رشاد الذي نشر بدوره فيدو عبر خاصية ستوري في انستغرام قال فيه إن تربيته وأخلاقه تمنعانه من الرد على بعض الذين يحاولون تشويه سمعته من دون أن يلمح إلى اسم من يفعل ذلك وقال: “إن الله حليم ستير، وإذا بليتم فاستتروا”.

وأوضح الفنان المصري أن لصبره حدوداً، مهدداً بأنه سيخرج عن صمته ويتحدث في حال استفزه الطرف الآخر ليكشف عن المستور.

يذكر أن الفنان محمد رشاد، انفصل عن زوجته المذيعة مي حلمي مؤخراً في سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذي شابته ضجة كبرى.

يشار إلى أن محمد رشاد قد انفصل عن مي حلمي في أغسطس الماضي بسرية تامة وذلك بعد أكثر من عام من زواجهما.

وفي أول تعليق له بعد الانفصال كتب محمد رشاد عبر خاصية الستوري في انستغرام: “أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد”، من دون أن يكشف أي أسباب حول الانفصال.

يشار إلى أن محمد رشاد قد شارك في مسلسل “ليالينا” خلال موسم رمضان الدرامي الماضي، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وشارك في بطولته صابرين وإياد نصار وخالد الصاوي وغادة عادل وغيرهم.