ابن قصي خولي يلعب بالثلج لأول مرة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل السوري قصي خولي صورةً جديدة لابنه “العميد جونيور” عبر حسابه في انستغرام مشيراً إلى أنه يقضي يومه الأول في اللعب بالثلج.

ويظهر ابن قصي في الصورة في لقطة من الخلف من دون أن تظهر ملامحه، وهو محاط بالثلج ضمن أجواء شتوية رائعة.

وعلق قصي على الصورة قائلاً: “يا رب تكون كل أيامك بيضا مثل لون هالثلج، ابني الله يحميك ويحرسك ويديم الفرح عليك ويكون معك دائماً يا فرحة عمرنا أنت”.

ويحرص قصي بين فترة وأخرى على مشاركة جمهوره بصور لابنه ولكن من دون إظهار ملامح وجهه.

على جانب آخر، يشارك النجم السوري قصي حالياً في بطولة مسلسل “لا حكم عليه” بمشاركة النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا، وهو من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، من إخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”. ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.

وفي سياق آخر انضم قصي خولي إلى لجنة المحققين في برنامج “إنت مین” الذي يضم حسن الرداد ومهند الحمدي.