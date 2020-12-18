أحمد أمين عن الفيديو المنتشر له وهو صغير: "كنت طفل أوفر أوي"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشف أحمد أمين خلال لقائه فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC، أنه يتمني عمل عرض مسرحي كبير بعدما تمر الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا ، وذلك بعدما وجد أن الشخصية المسرحية مثل اللوحة الجميلة التي يمكن أن يضاف اليها لمسات بشكل يومي، من خلال تجربة "أمين وشركاه".

كما تحدث أمين عن المقطع المصور الذي انتشر له وهو صغير كشف فيه عن حبه للتمثيل، حيث قال "كنت طفل اوفر جدا.. قبل الفيديو ده عملت اول تجربة تمثيل في حياتي كانت في مسرح فنون جميلة عشان أخويا كان طالب هناك وكان عاوز يخلص من تمثيلي في البيت ليل نهار"، وأضاف أمين "أنا اشتغلت حاجات كتير متبسطتش غير لما رجعت امثل تاني الدنيا نورت... عشان كدا بقول لازم نشتغل الحاجات اللي بنحبها"

تحدث أحمد أمين عن مشاركته في حملات وأغاني موجهة للأطفال للاهتمام بالتغذية والوقاية مع فيروس كورونا حيث قال خلال لقائه في برنامج معكم: "أنا ببقي سعيد أوي لما ألاقي رسائل تقولي ابني بقي يأكل سلطة لما شاف الإعلان بعرف اني وصلت الرسالة " وعلي جانب آخر قال أمين بعد عرض أغنية ساخرة عن الطعام في "أمين وشركاه": "بحب أوي الأكل وباكل أي حاجة" فقالت له مني الشاذلي: "يعني مش بتتأمر علي الأكل" فرد امين ساخرا "العيش هو اللي بيتأمر ويجيلي آكل".

كما كشف عن أنه أنتظر رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا والنقاد وعدد من الممثلين علي مسلسل ماوراء الطبيعة، ثم قرر أن يأخذ راحة وسافر إلي أسوان لقضاء إجازة هناك.

وعن عمل موسم ثاني قال أحمد أمين: "أتمني يكون في موسم تاني لكن محدش عارف لغاية دلوقتي هنعمل ده ولا لاء مش معني إن المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني".