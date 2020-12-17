شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: لغاية دلوقتي مافيش موسم ثان من "ماوراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد أمين عن مشاركته في حملات وأغاني موجهة للأطفال للاهتمام بالتغذية والوقاية مع فيروس كورونا حيث قال خلال لقائه في برنامج معكم: "أنا ببقي سعيد أوي لما ألاقي رسائل تقولي ابني بقي يأكل سلطة لما شاف الإعلان بعرف اني وصلت الرسالة " وعلي جانب آخر قال أمين بعد عرض أغنية ساخرة عن الطعام في "أمين وشركاه": "بحب أوي الأكل وباكل أي حاجة" فقالت له مني الشاذلي: "يعني مش بتتأمر علي الأكل" فرد امين ساخرا "العيش هو اللي بيتأمر ويجيلي آكل".

كما كشف عن أنه أنتظر رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا والنقاد وعدد من الممثلين علي مسلسل ماوراء الطبيعة، ثم قرر أن يأخذ راحة وسافر إلي أسوان لقضاء إجازة هناك.

خلال الحلقة عرضت بعض مشاهد مدبلجة من المسلسل وعلق امين عليها " الأسبانية كانت المفضلة ليا بس كنت بقعد اضحك" .

وعن عمل موسم ثاني قال أحمد أمين: "أتمني يكون في موسم تاني لكن محدش عارف لغاية دلوقتي هنعمل ده ولا لاء مش معني إن المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني".

ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.