شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى دبى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبناني وائل كفورى حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى فى دبى، يوم رأس السنة الموافق الجمعة 31 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة منها، سألونى، بحبك أنا كتير، لو حبنا غلطة، وغيرها.

وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة أن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة.

يذكر أن آخر الحفلات الغنائية لوائل هى حفله الغنائى الذى قدمه "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف الماضى التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا.