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شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يرد على استغراب متابعيه من طرح دويتو مع عمر كمال رغم أزمتهم: متسجلة من فترة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ مغنى المهرجانات حمو بيكا متابعيه مؤخرًا بعدما أعلن عبر حسابه على موقع فيس بوك عن أغنيته الجديدة والممثلة في دويتو جديد يجمعه مع عمر كمال، الأمر الذى فاجأ كثيرين ممن انشغلوا طوال الأيام الماضية بأزمة ما بين الثنائى على السوشيال ميديا حينما بادرا بعضهما الاتهامات.
مهرجان حمو بيكا وعمر كمال
إلا أن حمو بيكا برر ذلك خلال تعليقاته وردود على متابعيه ممن استغربوا حول مشكلتهم الأخيرة وطرحهم دويتو معاً وكأنهم كانوا يبحثوا عن التريند فقط مثلما ظهر في اتهامات عدد من المتابعين لطرحهم الأغنية الجديدة، ولكن بيكا أكد أن الأغنية قديمة وسجلها الثنائى قبل حدوث أي مشكلة فيما بينهما.
مش لسه متخانقين امبارح وسؤال من قبل احد المتابعين
حمو بيكا يرد على متابعيه
وشن مطرب المهرجانات حمو بيكا مؤخراً هجومًا حادًا على حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.
وتفاجأ متابعو حمو بيكا أمس بنشره عبر صفحته على فيس بوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×) باللون الأحمر، أتبعها قائلاً: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفًا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".
ما دفع عمرو كمال للرد عليه بفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، يقول به "عيب يا بيكا تكتب بوست كدة إحنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمرو كمال صحبة مزيفة أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".
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