شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ومفيد فوزى يشاركان صفية العمرى العرض الخاص لفيلم "كان لك معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة صفية العمرى في أحدث ظهور لها من خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "كان لك معايا" التي تشارك فيه البطولة مع الفنان محمود قابيل، كما ظهر معها في الصورة الفنانة هالة صدقى والإعلامى مفيد فوزى، والإعلامية بوسى شلبى.



صفية العمرى مع مفيد فوزى وهالة صدقى والاعلامية بوسى شلبى

ويعرض اليوم الخميس 17 ديسمبر داخل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية فيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي وبطولة النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وسيحضر العرض الخاص السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز و فريق عمل الفيلم بالكامل وبحضور عدد من نجوم الفن منهم النجمة إلهام شاهين .

وكانت قد كشفت النجمة صفية العمرى لليوم السابع في تصريحات سابقة عن تلك التجربة قائلة : الفيلم بعنوان "كان لك معايا" إخراج روجينا باسيلى ويشاركنى بطولته الفنان محمود قابيل وأجسد من خلاله شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها.

وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.

أشادت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، بفيلم "حظر تجول" لصديقتها الفنانة إلهام شاهين، مؤكدة أنه فيلم مشرف بكل المقاييس، مقدمة التحية لكل صناعه والمشاركين فيه، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة مع إلهام شاهين، وأخرى جمعتها مع إلهام وهالة صدقى والإعلامية بوسى شلبى، أتبعتهما بتعليق: "شاهدت أمس الفيلم الرائع (حظر تجول) للفنانة الرائعة والصديقة الحبيبة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس، فيلم مشرف بكل المقاييس، تحية لكل المشاركين به".