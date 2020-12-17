شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يُكرم النجم أحمد سعد على مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365”، النجم أحمد سعد عن مشواره الفني الحافل بالأغانى المتميزة التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وسلمه درع المؤسسة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

حل النجم أحمد سعد ضيفًا على ”الخليج 365” في ندوة فنية أجاب فيها عن أسئلة قسم الفن بالجريدة، والتي جاءت حول كواليس أغنيته الأخيرة "يا بخته" الذى قدمها ديو مع الفنان هانى شاكر وكذلك أغنيته مع حسن شاكوش والسبب وراء اتجاهه للمهرجانات مع شاكوش، وكشف عن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة والأعمال الغنائية التي يحضر لها.

وأجرى أحمد سعد لقاءً خاصاً مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأطلق خلال اللقاء العديد من التصريحات القوية الخاصة بأعماله الغنائية، وكذلك حياته الشخصية وتحدث لأول مرة في العديد من الأمور الخاصة بزيجاته وعلاقاته العاطفية في اللقاء الذي يذاع عن منصات الخليج 365.

وكان آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جوده".























































