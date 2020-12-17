شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعتزل إلهام شاهين الفن؟.. النجمة تجيب لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة إلهام شاهين ضيفة على ندوة أقامها قسم الفن بـ"الخليج 365" للاحتفال بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42 عن فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، حيث نافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وبسؤال النجمة إلهام شاهين عن تفكيرها في الاعتزال أجابت: "لم أفكر إطلاقاً في الاعتزال، ويبدو أن التصريح الذي قلته في المهرجان تم فهمه بشكل خاطئ، لأني قلت لن أعمل حتى أجد عملا قويا جداً أقدمه ولن أعمل لمجرد التواجد فقط وأقول إن هذا أفضل الوحشين الذي عرض علىّ، وأنا ممكن أقعد سنة أو أكثر وعندما أتواجد يكون بعمل قوى له قيمة غير ذلك ممكن الجلوس في المنزل سنتين ثلاثة أو حتى خمسة وقد تصل إلى عشرة، وجائز مع الوقت لا أجد ما يرضيني وهذا حدث مع فنانين كثيرين.

وأضافت: "لست مثل فنانات كثيرات عندما يجدن أنفسهن كبرن في السن ويرغبن في ترك صورتهن أثناء الشباب أمام جمهورهن فيعتزلن، لأني من النوعية التي لا تخاف من العجز أو القبح، ولا أبحث عن الدور الكبير وأرحب دائماً بالبطولات الجماعية وأقول ممكن الفنان بمشهد واحد يثبت وجودة ومعنديش العقد خالص وممكن أعمل دور واحدة قبيحة وواحدة كبيرة في السن،

وتابعت: فى "حظر تجول" الشخصية كانت مكتوبة في السيناريو بعمر 50 سنة، ولم أكن أحتاج تكبير نفسى ولكنى اختر إضافة باروكة وشعر أبيض حتى تظهر أكبر من 70 سنة لأنى وجدت أن هذا انسب للشخصية بسبب الحالة النفسية التي عاشتها وبقائها في السجن سنوات، وبالنسبة لى عمري ما أقول كلمة اعتزال، ودائماً أصرح وأقول إن أمنية حياتي أموت داخل استديو أو مكان تصوير وأن تكون آخر لحظة في عمري أمثل فيها.



الهام شاهين