شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الماروق يكشف عن مشهد محذوف من فيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج سعيد الماروق عن مشهد محذوف من فيلم "الفلوس"، للنجم تامر حسنى عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في المشهد المحذوف الفنانة زينة والفنانة عائشة بن أحمد تجلسان في قاعة تعليم باليه وتتحدثان عن افتقاد كل واحدة للأخرى.

وتدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وفيلم " الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

وفى سياق آخر قدم تامر حسنى الأسبوع أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهم ولو جزء بسيط مما حققه العندليب الراحل.

ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من الحفل، أتبعها بتعليق: "تشرفت بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وسط زملائى فنانين ومبدعين مصر الكبار، كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظى، رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتى الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى القرن الواحد والعشرين".

وتابع تامر: "فخور بالشهادة دى جداً، خصوصاً انه كان حلم منذ طفولتى أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللى حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".