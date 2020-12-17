كابتن أمريكا يخلع عباءة البطل الخارق لأجل "بظ يطير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ديزني في يوم الاستثمار الخاص بها مؤخرا، عن تعاقدها مع الممثل الأمريكي كريس إيفانز للقيام بدور في Buzz Lightyear "بظ يطير".

وأكد كريس إيفانز، الذي يشتهر بشخصية البطل الخارق "كابتن أمريكا"، الخبر على حسابه الشخصي في موقع أنستقرام، معرباً عن سعادته بتحقيق حلم العمل مع بيكسار.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، علّق "إيفانز" على الخبر بقوله: "العمل مع بيكسار هو حلم تحقق، لقد كنت من أشد المعجبين بأفلامهم منذ البداية".

وأضاف: "لا أستطيع تمالك نفسي من شدة حماسة الخبر، لدرجة أنني لم أصدقه في البداية".



ووأضح أنه لم يتم استبدال الممثل تيم آلان، مجسد صوت "بظ يطير" الأصلي في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة، وإنما سيجسد شخصية مختلفة في فيلمه المقبل.

وتابع: "بالنسبة لي (بظ يطير) يعني تيم آلان، لذلك أردت التأكد من أنني سأقدم شخصية مختلفة في الفيلم الجديد".

ومن المتوقع طرح فيلم Lightyear، في 17 يونيو/حزيران عام 2022، وهو من إنتاج شركة "بيكسار" التابعة لديزني.