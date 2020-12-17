غال غادوت سعيدة بالإعلان عن فيلمها على واجهة برج خليفة

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"الخليج 365" من بيروت: تم الإعلان عن انطلاق فيلم Wonder Woman 1984 المنتظر أن يبدأ عرضه في دور السينما بالإمارات اليوم في 17 ديسمبر بطريقة مميزة، حيث تم بث صورة الملصق الإعلاني للفيلم على واجهة برج خليفة.

وعُرضت للمرة الأولى صوراً ومقاطع فيديو من الفصل الجديد لقصة Wonder Woman، يوم 15 ديسمبر عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وبعد هذا العرض أطفأ برج خليفة أنواره ليعود بعبارة بما معناه "نؤمن بالعجائب".

وشارك حساب برج خليفة الرسمي على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه اضاءة برج خليفة، ورافقه تغريدة جاء فيها: "برج خليفة يضيء احتفالاً بإطلاق فيلم Wonder Woman 1984، في السينمات يوم 17 ديسمبر! احجزوا تذاكركم الآن.

كما تمت الإشارة إلى موعد انطلاق الفيلم في صالات السينما في الامارات، وذلك على موسيقى المقطع الدعائي للفيلم الذي عمل عليها الموزع الموسيقي الألماني جو بلاكنبرغ.



ومن المفترض أن ينطلق عرض Wonder Woman 1984 على منصة HBO Max في 25 ديسمبر الحالي، وقد قررت الشركة المنتجة إصداره في موسم الأعياد لأن الفيلم لم يعد يحتمل التأجيل إذ تم إنجازه في العام 2018.

وعبرت الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، عن فرحتها باحتفال الإمارات العربية المتحدة بأحدث أفلامها السينمائية، ووصفت تغطية البوستر للبرج بأنه "أمر خيالي".

ونالت غال غادوت شهرة عالمية واسعة من تجسيدها دور البطلة الخارقة "واندر وومان" في أفلام "Batman v Superman: Dawn of Justice" و"Justice League" والجزء الأول من "واندر وومان" في عام 2017.

ويعتبر الجزء الثاني من "واندر وومان" من الأفلام القليلة التي أفلتت من تأجيل طرحها في دور العرض السينمائي خلال 2020 بسبب فيروس "كورونا" المستجد. وشخصية "واندر وومان" أو "المرأة العجيبة" هي إحدى أبرز شخصيات قصص "دي سي" الهزلية.