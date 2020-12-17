جاستن بيبر في حفل مباشر ليلة العام الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: يحيي المغني الكندي الشاب جاستن بيبر حفلاً عشية العام الجديد في بث مباشر سيصل للعالم أجمع عن طريق خاصية "الوسائط المتدفقة"، بعد غياب 3 سنوات. بيبر قال أنه يود من خلال هذا الحفل "توجيه ضربة لعام 2020 سوياً وبطريقة آمنة".

وأعلنت شركة الاسطوانات الخاصة به أن حضور حفلته المقبلة سيكون مقابل 25 يورو والحجر سيكون من خلال الموقع www.justinbiebernye.com.

ولم يكن 2020 عاماً سيئاً بشكل كبير للمطرب الكندي، الذي لم يقدم أية حفلات منذ عام 2017، حيث أطلق في فبراير الماضي ألبومه الخامس بعنوان "Changes"، وعلى الرغم من أنه لم يلق رواجاً شعبياً مثل الألبومات السابقة إلا أنه أصبح رقم "1" في الولايات المتحدة.

كما تم ترشيح هذا الألبوم لثلاثة جوائز "غرامي" في 2020 كـ"أفضل ألبوم بوب موسيقي".

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