شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يحلق في سماء لبنان بسبب "حلوة عنيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب المصرى هيثم سعيد، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتحمل أغنية "حلوة عنيه" كلمات غزل والتي ترجمها المطرب هيثم سعيد إلى قصة رومانسية خلال الكليب بينه وبين حبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

"حلوة عينه" كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد، توزيع كريم أسامة، ميكس وماستر ماهر صالح، والكليب من إخراج فادى حداد.

يذكر أن هيثم سعيد قد طرح دعاء دينى جديد بعنوان "إرجع وتوب"، فى شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات علاء شعبان، وألحان سارة عادل وتوزيع حمادة عصمت، وكان هيثم قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.