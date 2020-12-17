إيرادات الأربعاء.. "الصندوق الأسود" الأول و"الخطة العايمة" يتفوق على "خان تيولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال السبعة مجتمعة أمس الأربعاء 16 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ139 ألفا و632 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 50 ألفا و409 جنيهات.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 29 ألفا و17 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

خان تيولا

فاز بالمركز الثالث فيلم "خان تيولا"، وحقق 26 ألفا و857 جنيها.

خان تيولا يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

عفريت ترانزيت

في المركز الرابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 17 ألفًا و592 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

توأم روحي

وفي المركز الخامس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 9 آلاف و385 جنيها.



"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز السادس لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 5 آلاف و688 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السابع، بعد تحقيقه 684 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.