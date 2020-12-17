(صور) .. تفاصيل عرض مسرحية "المتحولون" لنجوم مسرح مصر

استكمالًا للنجاح الجماهيري المُمتد خلال سنوات، تعرض شاشة MBC مصر، غداً الجمعة في الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، والت تحمل إسم مسرحية "المتحولون".

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، حول مؤلف لا يقدم أعمالًا جديدة منذ فترة طويلة حتى يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير

من المواقف الضاحكة.

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ويشارك في بطولة مسرحية "المتحولون"، بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وأبرزهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم

عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وكانت قد عرضت مؤخراً المسرحية الكوميدية "واحدة واحدة" ضمن عروض "مسرح مصر"، والتي تدور أحداثها في إطار اجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولون الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير

من المواقف الضاحكة.