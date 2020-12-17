تراند اليوم : قديمة .. بيكا وعمر كمال عملوا خناقة عشان يطلعوا تريند

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن عمل جديد يجمعه بـ عمر كمال يحمل اسم “هفضل أستاذ”، ليتأكد الجمهور أن الخلاف الذي دار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام كان مجرد دعاية للأغنية الجديدة بينهما.

وكان قد ردّ الفنان عمر كمال، على هجوم مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال عمر كمال: “أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا “أبوكرش” لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها”.

وأضاف: “أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية “انتي معلمة” وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش”.

وتابع: “الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بيجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه”.

واختتم “عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية”.

وعلى الجانب الأخر كان قد بدأ بيكا بالهجوم على عمر كمال، بنشر صورة له، وعلق عليها: “ياريت محدش يكلمني في شغل علي الشخصيه دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه والاثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني”.

وهاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال.

قال حمو بيكا في البث المباشر: “بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا”.

وأضاف: “لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللى عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري انك اناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس”.

وأوضح حمو بيكا: “أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محدش مين، فأنت أساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه ازاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي”.

وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلا: “هي دي المعلومة اللي كنت عايز اقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي أنا مش هسكت”.



