وائل جسار يستقبل العام الجديد في مصر

متابعة بتجــــــــــرد: اختار الفنان وائل جسار العاصمة المصرية القاهرة، لتكون مقراً للاحتفال بليلة رأس العام الجديد 2021، حيث تعاقد على إحياء حفلين، الأوّل بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، والآخر بأحد فنادق منطقة وسط القاهرة.

وسيقدّم وائل جسار خلال هذه الأمسية أجمل أغنياته الرومانسية القديمة والجديدة ليسعد جمهوره بحفلتين يودعون خلالهما عاماً مضى، متمنين آخر أفضل منه.

على صعيد آخر، يستعد وائل جسار لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ولا في الأحلام”، من كلمات الشاعر أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، وسيتم إصدارها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.