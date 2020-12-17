بعد إعلانه الإفلاس.. “الموسيقيين” ترد على نادر أبو الليف: “نساعد على قدر استطاعتنا”

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الفنان نادر أبو الليف الكثير من الجدل في الفترة الماضية بعد تصريحاته؛ التي أكد فيها أنه يعيش منذ عام تقريباً على استلاف الأموال من أصدقائه، بعد أن أصبح يعيش بلا دخل تقريباً بعد توقف حفلاته وعدم وجود أي أعمال جديدة له.

وفي أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات أبو الليف، أكد أحمد رمضان سكرتير النقابة أن هناك تقديراً لجميع الأعضاء والتي تضم ما يقرب من عشرة آلاف عضو، يتم صرف معاشات وإعانات لبعض الأعضاء طبقاً للائحة النقابة”، مؤكداً: “نساعد بقدر استطاعتنا”.

وأشار إلى أن فترة أزمة جائحة كورونا جعلت جميع المطربين والعازفين في ضيق شديد، بسبب توقف النشاط بشكل كامل.

ويعاني المطرب نادر أبوالليف، من قلة الأعمال الغنائية، أحياناً يشارك في بعض الحفلات وأحياناً لا يجد، حيث أكد في تصريحات له، أنه منذ عام وهو يعيش على «السلف» بعد انعدام دخله تقريباً، مشيراً إلى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وقال إن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: «حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين».

وأشار «أبوالليف» إلى أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كان تغير الذوق العام للمستمع، موضحاً «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليَّ الآن وأرفضها بشدة»، مؤكداً أنه يرفض أيضاً العمل في الكباريهات.