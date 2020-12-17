شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف كواليس مشاركته فى تحدى أغنية عمرو دياب "محسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب أحمد جمال في حواره مع الزميل على الكشوطي على تلفزيون الخليج 365 عن مشاركته في تحدي أغنية عمرو دياب "محسود"، حيث قال إن الأمر جاء بشكل سريع وأن الشاعر تامر حسين بدء التحدي الذي طلبه عمرو دياب من الجمهور، وأن تامر حسين اقترح التحدي على عدد من الفنانين، مؤكدا أنه كان في الاستوديو يسجل أغنية جديدة عن الأماكن السياحية في مصر، وقام بتسجيلها موجها الشكر للموزع إلهامي دهيمة وأحمد حسام مهندس الصوت والموزع لأنهم وضعوا صوته على الموسيقي وفي 10 دقائق تم تنفيذ التحدي.

علي الكشوطي وأحمد جمال وطرح النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس. علي الكشوطي وأحمد جمال وانتهى أحمد جمال من تصوير أغنيته "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، مع الإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.

علي الكشوطي وأحمد جمال