شكرا لقرائتكم خبر عن What Killed Maradona فيلم وثائقى جديد عن لاعب كرة القدم الراحل مارادونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Discovery عن طرح فيلم وثائقى، سيطرح تحت اسم " What Killed Maradona "، عن لاعب كرة القدم الراحل مارادونا، الذى توفى في 25 نوفمبر الماضى، إثر أزمة قلبية، على أن يتضمن مقابلات مع علماء الرياضة والأطباء والأشخاص المقربين من مارادونا الذين يناقشون كيف أثرت حياته المهنية وعاداته خارج الميدان على صح ته وحياته الشخصية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، على أن يطرح العمل الجديد في 28 ديسمبر الجارى.

وصرح سايمون داونينج، رئيس قسم الحقائق والرياضة في Discovery، "كان مارادونا رمزًا يتطلع إليه الكثيرون، ولكن عند النظر إلى حياته من قبل وسائل الإعلام الدولية غالبًا ما كانت تنظر إلى أخطائه خارج الملعب، ولكن يتخطى هذا الفيلم الوثائقي الحصري من Discovery Plus العناوين الرئيسية ليخوض في العديد من جوانب حياته التي شكلت إرثه".

وأضافت سارة جين كوهين من شركة ITN Productions: "يقدم هذا الفيلم الوثائقي رؤية فريدة لحياة مارادونا ووفاته، ويتحدث إلى أشخاص عرفوه وأحبوه وعملوا معه والعلماء الذين يرون نجاحه."

وقالت صحيفة " أولييه" الأرجنتينية، إن الشغف الذي يولده دييجو أرماندو مارادونا لا يعرف حدودًا. ولا الطبقات الاجتماعية: إنهم معجبون به من أكثر الناس تواضعًا إلى أشهر وأغنى الناس في العالم.