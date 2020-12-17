محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها ومتابعيها صورة لها رفقة ابنتها "ملك"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "رانيا"، على الصورة قائلة: "أحلى حضن في الدنيا ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم على قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك، إلا الضنا مفيش اغلى منه سبحان الله في لحظة حياتك بتتغير".

وأضافت: "تلاقي نفسك عايش عشانهم ومش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم واسعادهم ومستقبلهم، اللهم استودعك فلذة كبدي فانت خير الحافظين، آخر العنقود ملك ربنا يحقق لك احلامك".

من ناحية أخرى، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل "ضربة معلم"، من بطولة محمد رجب ورياض الخولي ومحمد عز وإنعام سالوسة ومحسن منصور ومي سليم ومحمد نجاتي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تعليقا على صورة تجمعها بابنتها: "تيجي عند عيالي أكلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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