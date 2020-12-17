إطلاق اسم محمود ياسين على أحد شوارع هذه المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين الشكر للواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، بعد إطلاق اسم والدها على أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة مسقط رأسه. ونشرت "رانيا"، صورة لافتة اسم والدها، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت: "شكرا جزيلا سيادة المحافظ لواء عادل غضبان، وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين". وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين في 14 أكتوبر، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

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