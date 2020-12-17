في الـ 6 مساءً.. عرض حفلة تامر حسني وحسين الجسمي في دبي على MBC

يُعرض مساء اليوم مباشرةً، حفل الفنان تامر حسني والفنان حسين الجسمي، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق.

وسيتم إذاعة الحفل في الساعة الـ 6 والنصف بتوقيت مصر، الـ 8 والنصف بتوقيت الإمارات على قناة دبي، وذلك حسب ما أعلن الفنان تامر حسني في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "اسنتجرام".

يأتي الحفل ضمن افتتاح مهرجان دبي للتسوق، والذي تستمر فعالياته حتى 1 فبراير

2021.

يشارك في الحفلات الغنائية للمهرجان، الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوي كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات الوقائية، وتوفير وسائل التعقيم

والتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.

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تضم فعاليات المهرجان عدد كبير من الأنشطة التسويقية والغذائية والثقافية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، وعدد من الأنشطة

الاجتماعية التي تقام في المهرجان كل عام.

يذكر أن الجسمي قد طرح أخيرًا أغنية"لبة العيون"، والتي تخطت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع:حسام كامل، ويقول مطلعها "لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّالشوق وارضفه رَضفين".

وكانت أحدث إصدارات حسني الغنائية، من خلال أغنية "نفس النهاية"، والتي سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبدالسلام.