تفاصيل وموعد عرض "للإيجار" ضمن فعاليات مهرجان المهن التمثيلة المسرحي

يقام العرض المسرحي "للإيجار" على مسرح النهار بالسيدة زينب، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ مهرجان نقابة المهن التمثيلة المسرحي (التجربة الأولى) برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

أقرأ أيضًا \\ تفاصيل وموعد عرض كازينو السهرة بمسرح النهار

ويشار إلى أن عرض "للإيجار" عن رواية الدفع المؤجل، للروائي

س. اس فورست، إعداد دكتور سحر الدنجاوي، إخراج كريم البسطي.

وكان انطلق حفل الافتتاح الإثنين الماضي بتكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام

عطوة، شادي سرور، إضافة إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.

يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.