تراند اليوم : مى عمر تغنى أغنية مسلسل”لؤلؤ”.. إتفرج

شركة سينرجي تطرح الأغنية الدعائية لمسلسل “لؤلؤ” التى تحمل نفس الاسم وتغنيها بطلة المسلسل الممثلة مي عمر .

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على قناتي ON و ON دراما يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتدور أحداث مسلسل “لؤلؤ” فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.