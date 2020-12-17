تراند اليوم : بنات النجوم.. مرشحين سوبر نجوم- إتفرج

فاجئنا الهضبة بمشاركة ابنته “جانا” فى إحدى أغنيات الألبوم وهى أغنية “جميلة”، وهى المفاجأة التى جعلت الجمهور يسأل من جديد “هل أنجب الهضبة.. هضبة جديدة فى العالم الغناء”.

جانا بدأت مسيرتها الفنية قبل عدة سنوات من خلال حسابها على “إنستجرام”، حيث نشرت جانا أكثر من مرة فيديوهات وهى تغنى بالإنجليزية، بل وأحيانا وهى تعزف على البيانو.

من يتابع جانا على إنستجرام يجد أنها تحمل بالفعل جينات فنية قد تجعلها نجمة غناء، بعيدا عن كونها ابنة الهضبة عمرو دياب، حتى وإن كان الغناء “غربى” يختلف عما قدمه والدها خلال مسيرته الفنية.

جانا عمرو دياب- قصة جينات فنية خرجت من منزل الهضبة

ليلي و ملك بنات أحمد زاهر

تألقت بنات أحمد زاهر من علي الريد كاربت، بفساتين ساحرة برزت جمالهم، فارتدت ليلي أحمد زاهر فستان طويل ذو أكمام، لامع باللون الاخضر، و اعتمدت علي انسدال شعرها، مع لوك ميك اب جرئ، بينما أعتمدت ملك أحمد زاهر علي فستان طويل باللون الأسود مكشوف الكتف، رافعة شعرها الي اعلي، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون.

و علق أحمد زاهر علي الصور قائلا : ” ملكاتي الجمال و نجومي الصغار من العرض الأول لفيلم وادي الجن في # ciff42 ، تهانينا يا حبيبت قلبي فخور بك يا لولتي “.

بنات نانسي عجرم

نانسى عجرم تكشف عن صورة ابنتها “ليا” عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتخطف الأنظار إليها بشكل كبير، للتشابه الكبير بينهما في الشكل، حيث ظهرا وهما يلتقطان السيلفي داخل منزلهما أثناء قضائهما لفترة العزل الصحي تنفيذًا للاجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

رانيا يوسف نشرت صورة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة ابنتيها فى أحد المطاعم.

وظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف بملابس جريئة، مرتدية تيشيرت ابيض مكشوف الصدر وهو ما اعتبره الجمهور إطلالة جريئة ومثيرة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان بسيط ، واعتمدت على وضع الماكياج الذى تلاءم مع لون بشرتها ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على ارتداء ابنتها نانسى فستانها المثير للجدل فى الفترة السابقة بسبب “البطانة”، قائلة: “الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة”. وتابعت “عيالى بيشجعونى على الشقاوة”.

أولاد أحمد السقا

الفنان أحمد السقا نشر صورا جديدة تجمعه بأبنائه خلال قضائهما إجازة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أبرزها صورة مع ابنه الصغير “حمزة”.

وكشف السقا عن صوره مع أبنائه عبر صفحته على موقع “انستجرام”، وظهر فيها ابنه الأكبر ياسين والأصغر حمزة، بالإضافة لصورة له شخصيا من نفس الرحلة، حيث ظهر مع حمزة وهو يداعبه بحركة من رياضة الملاكمة.

يذكر أن أحمد السقا تزوج مها الصغير عام 1999 ورُزق منها بـ3 أولاد هم حمزة وياسين ونادين.



