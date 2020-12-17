تراند اليوم : سهر الصايغ تحي ذكري وفاة والها بكلمات مؤثرة

شاركت الممثلة سهر الصايغ جمهورها بصورة لوالدها في ذكرى رحيله الأولى.

وعلقت سهر الصايغ بكلمات مؤثرة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “زي النهارده من سنه مشيت….غيابك علمني حاجات كتير اوي اهمهم اليقين والاستغناء…..وحشتني يا طيب وإلي لقاء قريب بإذن الله، ارجو الدعاء لابي بالرحمه والمغفره والجنه”.

يشار إلى أن سهر الصايغ، تشارك في بطولة مسرحية “المتفائل” بجانب مجموعة من الفنانين وهم سامح حسين، ‏وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد ‏الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكري‎.

المسرحية عن رواية “كانديد” لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، ‏وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض ‏على المسرح القومي بالعتبة‎.



