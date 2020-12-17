تراند اليوم : هنيدي هايقدم عمل فني علي منصة ديزني: فلوس كتير يامحمد.. إتفرج

يعلن الفنان محمد هنيدي، عودة “شركة المرعبين المحدودة”، في مسلسل العام المقبل 2021 على منصة “ديزني”.

وقال هنيدي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “شركة المرعبين المحدودة، راجعين في مسلسل السنة الجاية على منصة (ديزني)، اللي نفسه نرجع ندبلجه بالعامية يعمل لايك أو شير عشان نشوف كام شخص متحمس للفكرة”.

وكان الفنان محمد هنيدي، شارك بفيلم أنيميشن “شركة المرعبين المحدودة”، من خلال شخصية “مارد وشوشني”.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد “النمس والإنس” وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.