شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم القضائى بحبسه يفسد فرحة فضل شاكر بأغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فضل شاكر وجمهوره صدمة بعد صدور حكم بسجنه لمدة 22 عاما، وذلك في عدة اتهامات واجهها في فترة اعتزاله الفن ولم يعلق شاكر حتى الآن، وأفسد حكم المحكمة بسجن فضل فرحته بأغنيته الجديدة "ابقى قابلني" الذى طرحها يوم 14 ديسمبر وحققت نجاحا وتجاوزت 2 مليون مشاهده على اليوتيوب، واحتفل فضل شاكر بنجاح الأغنية بنشر جلسة تصوير جديدة قبل ان يتلقى الخبر بسجنه.

وحاول فضل شاكر أكثر من مرة إثبات براءته بأكثر من طريقة ومنها حديثه مع الجمهور لتبرئة نفسه من الاتهامات على حساباته على السوشيال ميديا، وتلقى هجوم كبير من الجمهور أيضًا وبعض زملائه بسبب تهربه من المحاكمة، وأكد فضل فى كذا مرة يظهر على مواقع التواصل الاجتماعى باقتراب حصوله على البراءة، ولكن بعد الحكم الذى صدر أمس عليه سوف تتأخر براءته كثيرا.

فضل شاكر



فضل فضل

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أمس الأربعاء حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف بفضل شاكر قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة الى تجريده من حقوقه المدنية وقضى الحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي إقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.