شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم "ريتسا" مع محمود حميدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى في الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، والذى تعاقد منذ عدة أسابيع، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.





وكان المنتج أيمن يوسف قد تعاقد مع عدد كبير من النجوم الشباب للمشاركة في الفيلم وهم عائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبى ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر كبير من النجوم، والذين سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.





ويقدم النجم أحمد الفيشاوى من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.