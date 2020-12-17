شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتورتة صغيرة ويعتذر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة "جاسمين" بحضور أسرته فقط للوقاية من عدوى كورونا، ونشر ذا روك على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، فيديو له وهو يحمل التورتة ويغنى وزوجته للطفلة جاسمين بمناسبة عيد ميلادها الخامس، ووجه رسالة لها في عيد ميلادها عبر فيها عن حبه الشديد لها.

وقال دوين جونسون "ذا روك"، في رسالته لابنته بمناسبة عيد ميلادها: " أصبحت جازى اليوم في الخامسة من عمرها ولا يعرف هذا الكائن الصغير إلى أي مدى ترسخ هي وأختها الصغرى روحنا؟ مثل جميع العائلات في جميع أنحاء العالم، كان علينا أن نحظى باحتفالات عيد ميلاد منخفضة جدًا لأطفالنا بسبب فيروس كورونا هذا العام".



ذا روك يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وتابع: "لكن حبنا ومانا سيكونان دائمًا أقوى الأشياء التي تتدفق في هذه العائلة. في النهاية هذا كل ما يهم حقًا. عيد ميلاد سعيد يا جازى.. ذات يوم بعد سنوات عديدة من الآن، سترى ما أراه.. نحن نحبك".

وفى وقت سابق، حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على توثيق لحظاته الشخصية مع ابنته، بمشاهدة فيلم الأنيمشن الشهير The Lion King، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يشاهد الفيلم المفضل لابنته "تايا"، وهي تقوم بترديد أغنية "هاكونا ماتاتا" الشهيرة في الفيلم ويجاريها والدها في الغناء.

ويأتي هذا الفيديو بعد رساله جونسون، للنجم العالمى مايكل بي جوردن، بعد فوزه بجائزة أكثر الرجال جاذبية على كوكب الأرض، والتي تم منحها له من قبل مجلة People، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهنأهه بشكل ساخر بعد أن أضاف ايموشن "البوكس".