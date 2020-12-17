شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فضل شاكر بعد ما كان "ملك الإحساس" إلى الحكم بالأشغال الشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من النجومية إلى السجن هكذا هو حال النجم فضل شاكر الذى تم الحكم عليه غيابى، بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة أمس الأربعاء مع تجريده من حقوقه المدنية، وقضى الحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي إقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم، أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

فضل شاكر كان لديه شعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، قبل أن يدخل وينضم لجماعات إرهابية، وظهر في فيديوهات وصور حاملا السلاح، وقتها قال إنه وجد الطريق الصحيح، وتبرأ من الغناء الذي عبر من خلاله إلى قلوب الناس، وأدين فضل الذي لُقب بـ"ملك الإحساس" بتهمة الإرهاب.

ولكن الفنان الذي غزت أغانيه الرومانسية في الماضي العالم العربي، عاد في السنوات الأخيرة إلى الغناء من خلال إصدارات قليلة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي حققت متابعة لافتة.

وفي عام 2018، عاد فضل شاكر للساحة، وأعلن ندمه وقال إنه لن يقترب من السياسة مرة ثانية، ولكنه لم يجد الجمهور في انتظاره، وعاد يغني فاقدا لبريق الماضي، وفاجأ فضل الجميع وهو يغني أغنية ليه الجرح في فيديو نشر على يوتيوب، وهو يعزف على الأورج بمشاركة نجله، وبعدها أطلق ألبومه الجديد "غيب"، وقدم شاكر إعتذرا للشعب اللبناني عن ما اقترفه من جرائم وقتها وأعلن توقفه عن المشاركة في أي امور سياسية في المستقبل.

عاد فضل في مصر وغنى تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة يسرا، وهدد الجمهور بمقاطعة شركة الإنتجا، ولم تجد الشركة المنتجة أمامها طريقا إلا التراجع عن التعاون مع شاكر.

حاول فضل شاكر أن يسترد مجده من جديد وقدم العديد من الأغانى وقدم 9 أغانى وهم "ابقى قابلنى، بتوحشينى، وغيب، ولكن لم تحقق النجاح الذى تعود عليه فضل شاكر وقت نجومية وقبل انضمامه إلى الجماعات الإرهابية في لبنان.

تاريخ كبير لدى النجم فضل شاكر وقد العديد من الألبومات والأغانى، حوالى 12 ألبوما غنائيا، تدور كلها عن الرومانسية والمشاعر لذلك لقبه الجمهور والنقاد بـ"ملك الإحساس".

ومن أهم أغانيه والألبومات، "بياع القلوب، والله زمان، حبك خيال، ليالي بيروت، الحب القديم، سهرني الشوق"، وكان أول ألبوم له عام 1998 أصدره بعنوان "والله زمان" من انتاج شركة الخيول، وكان قد ضمّ هذا الألبوم أغنية "متى حبيبي متى" التي لحّنها هو.

عام 1989 تزوّج فضل شاكر بالسيدة "ناديا" بعد قصة حب بدأت في إحدى حفلاته عندما رآها وأعجب بها بشدّة، فطلب من إحدى معارفهم المشتركين أن يسألها إذا كانت تقبل أن يتقدم لها ويطلب يدها للزواج فإذا وافقت لتطلب في حفلته أغنية الفنان جورج وسوف، وبالفعل طلبت الأغنية وتقدم لها فضل وطلب يدها وتم الزواج، يقول فضل دوماً "أنا تزوجت عن قصة حب حلوة".

وأنجب فضل "ألحان" عام 1990، ثم رزقا بابنهم "محمد" عام 1994، وابنتهم "رنا" من مواليد 2002. امتلك ابنهم "محمد" صوتاً حساساً لا يقل أهمية عن صوت والده وقد خطا بالفعل أول خطواته بالغناء وسط شعبية وجماهيرية لا بأس بها.