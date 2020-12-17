شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: قضية زنا المحارم لم تٌناقش من قبل واللى يعمل كدة لازم يموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة إلهام شاهين ضيفة على ندوة أقامها قسم الفن بـ"الخليج 365" للاحتفال بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 42 عن فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، حيث نافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وبسؤال النجمة إلهام شاهين عن الفيلم وسر تحمسها للقضية، قالت: "أولا موضوع "حظر تجول" بحثت عنه ولم أجده ولم يتم تقديمه سواء في السينما المصرية أو العربية أو حتى الأجنبية، لأننا نخاف من الاقتراب لهذا الموضوع حتى فى حياتنا العادية نخجل في التحدث بخصوص هذا الأمر، وأنا طوال المهرجان لم أكن قادرة على قول جملة "زنا المحارم" رغم أخبار الحوادث فى مصر وكل عام فيه قضايا خاصة بقضية هذا الفيلم، فالحوادث كثيرة جدا والبنات تخاف من الإفصاح عن ذلك لأن عندما يحدث من الأب فذلك يفقد كل القيم والاخلاقيات والدين، واعتبرها كارثة، فاذا كان كل الناس تخطئ أخطاء ممكن تغتفر، إلا هذا الخطأ فالشخص الذى يرتكب زنا المحارم لا يستحق إلا الموت وبدون أى شفقة.

وعن هدف الفيلم من طرح هذه القضية لأول مرة والرسالة المرغوب فيها، قالت النجمة إلهام شاهن: الموضوع شائك جداً، وقدمنها بشكل شيك ولطيف جداً وهذا بفضل المخرج أمير رمسيس لأنه مهذب لأقصى درجة، واستطاع طرح القضية بالشكل المناسب، فلم نشاهد المشهد الخاص بزنا المحارم بين الأب وابنته، حتى لا نجرح مشاعر أحد، فلا يمكن نأتى بطفلة ونضعها في موقف مثل هذا، فالموضوع مهم وجريء وإنساني جدا، وأتصور إنه سيفتح هذا الملف بعدما كنا خائفين وخجولين من الكلام فيه، والحقيقة إن الغرض من الفيلم هو التوعية وهذا دور السينما، أن يعي الأب أن هذا الموضوع عندما يُعرف سيحكم عليه بالإعدام خاصة وأن البعض لا يعرف القوانين، كما أن البنت لابد أن تعرف أن هناك قانون ولا تخاف، وعليها أن تذهب للإبلاغ عن الرجل الذي يفعل ذلك، واللى يعمل كدة لازم يتعاقب ويموت بدون رحمة أو شفقة.



الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فى صالة تحرير الخليج 365



الكاتب الصحفى خالد صلاح يشرح للنجمة إلهام شاهين آليات العمل داخل صالة تحرير الخليج 365



النجمة إلهام شاهين تتوسط الكاتب الكبير خالد صلاح والصحفى عمرو صحصاح



إلهام شاهين بصحبة خالد صلاح



إلهام شاهين فى الخليج 365 وفى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365



إلهام شاهين في الخليج 365



إلهام شاهين مع الكاتب الصحفى خالد صلاح وقسم الفن باليوم السابع



إلهام شاهين مع خالد صلاح رئيس التحرير



إلهام شاهين وعمرو صحصاح



إلهام شاهين