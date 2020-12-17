شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تسترجع ذكريات الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الفنانة إيمى سمير غانم مدرستها، والتقطت الصور مع المدرسين، وحرصت على قضاء اليوم معهم و استرجاع ذكرياتها داخل المدرسة، وشاركت متابعيها بصور الزيارة عبر حسابها على انستجرام، معبره عن افتقادها الشديد لأيام الدراسة.





تعمل الفنانة إيمى سمير غانم على اختيار سيناريو مسلسل كوميدى من أجل تقديمه خلال شهر رمضان المقبل، بعدما اتفقت مع المنتج أحمد السبكى على تكرار التعاون بينهما فى الدراما بعد مسلسل "سوبر ميرو" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وغابت إيمى سمير غانم عن الدراما فى رمضان الماضى بعد تقديمها "سوبر ميرو" الذى تم عرضه رمضان قبل الماضى، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

مسلسل "سوبر ميرو" شارك فى بطولته حمدى المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، أحمد سلطان وسلوى عثمان ومحمد محمود وأحمد محيى وإخراج وليد الحلفاوى.