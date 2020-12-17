شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نيرمين الفقى تبهر جمهورها بإطلالتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت النجمة نيرمين الفقى، تبهر جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الرائعة، حيث تنشر يوميا صورة لها من أحدث إطلالاتها عبر حسابها على انستجرام، واليوم نشرت صورة جديدة وظهرت نيرمين بإطلالة رقيقة غاية في الأناقة، وتغزل متابعوها في جمالها وأناقتها، وأمس نشرت صورة ظهر عليها الكثير من خسارتها الوزن.



نيرمين الفقى

و تشارك النجمة نيرمين الفقى فى مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

"شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.