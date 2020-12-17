شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الـ4 حلقات الأولى من "جمال الحريم".. هل تستلم دينا فؤاد إلى الجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب مسلسل "جمال الحريم" الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد، والذى يحمل الكثير من الإثارة والتشويق وأحداثه تدور عن عالم الجن والشعوذة، وتصدر مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" تريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

بدأت أجواء الرعب وظهوور أشباح من الحلقة الأولى للمسلسل، فبدأ الفنان صلاح عبدالله يظهر فى شخصية "الشيخ حسن" والذى يلعب دورا مهما فى العمل، وبالعودة لأبطال المسلسل تذهب نور إلى صديقتها الطبيبة النفسية من أجل شرح الحالة التى تحدث لها والشخصيات الغريبة التى تراها فى أحلامها وتسبب لها الكثير من المشكلات خلال الأحداث، كما يتحدث خالد سليم لصديقه عن المتاعب التى يواجهها فى الحياة بسبب أهله والعلاقة غير الجيدة بينهم ورغبته فى الاستقلال عنهم وبدء حياة جديدة بعيدة عن سيطرتهم واختياراتهم التى لا تروق له على الإطلاق.





وظهرت دينا فؤاد "حنان" وهى تحاول أن تتخلص من الجن العاشق، كما حاولت التنازل عن شقتها لأحد الشيوخ الذى تعتقد أنه سوف يخلصها منه وعندما عرضت عليها "نور" أن تحضر لها المبلغ المطلوب وهو 200 ألف جنيه كى تحتفظ بشقتها وافقت على الفور.

وعلى الفور أبلغت نور زوج "حنان" دينا فؤاد وكانت لديها خطة لكى تصل إلى هذا الشيخ الدجال وتبلغ عنه الشرطة وبالفعل نجحت خطة "نور" وألقت الشرطة القبض على الشيخ رضا ولكنه وعد "نور " قبل مغادرته أنها لن ترى النوم فى حياتها.

وتستمر معاناة "حنان" تجسدها ببراعة شديدة دينا فؤاد، مع الخيالات، حيث رأت أن ذبابا كثيرا يطاردها فجأة فى غرفة نومها، كما أصبحت ترى الثعبان الذى يطارد "نور" والذى لا تراه "نور" حتى الآن، وأكدت لنور أنها تحس بكل جن يحرقه الشيخ رضا.

وفى الحلقة الرابعة التى عرضت أمس الأربعاء، ظهر الجن لـ "حنان" دينا فؤاد وصرح الجن عن حبه الشديد لها منذ ولادتها، واستخدم الجن العاشق الكثير من ذكريات "حنان" ليؤكد لها أنه كان يحميها طول حياتها ويعرفها حق المعرفة.

وتحاول "حنان" خلال لقائها غير المتوقع وجها لوجه مع الجن العاشق أن تعود لصوابها ورشدها، ويؤكد لها الجن أنه يستطيع لمسها والإحساس بكل نفس تتنفسه وهى تستطيع الإحساس به، ويحأول إغراءها بأنه سيعلمها تعاويذ سحرية لا يعلمها أحد غيرها فترفض وتؤكد له أنها متزوجة وخائفة منه.

ويحاول الجن العاشق إقناعها ألا تخاف منه وأنه لن يؤذيها لأنه يحبها ويريدها له برضاها ولكنها تطلب منه أن يتركها وشأنها، فيؤكد لها أنه يستطيع أن يجعلها ترى المستقبل فترفض، فهل ستستسلم "حنان" دينا فؤاد له، هذا ما تكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المختلفة والجديدة على الدراما، ويشارك فى بطولته نور وخالد سليم والفنان وصلاح عبد الله وأشرف مصيلحى وحازم سمير وإيهاب فهمى وأمير شاهين وإخراج منال الصيفى وتأليف سوسن عامر، وإنتاج سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الثامنة مساء، كما يذاع على قناة "دى إم سى دراما" فى الحادية عشرة مساء.







