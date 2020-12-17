أحمد الفيشاوى بطلا لـ"ريتسا" مع محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقد النجم أحمد الفيشاوي على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسي في الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، والذي تعاقد منذ عدة أسابيع، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة الجذور، على أن يتم الإعلان عن إنطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الربيع المقبل.

وكان المنتج أيمن يوسف قد تعاقد مع عدد كبير من النجوم الشباب للمشاركة في الفيلم وهم عائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد أخر كبير من النجوم، والذين سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.

ويقدم النجم أحمد الفيشاوي من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.