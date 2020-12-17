السجن 22عاما..كيف تحول فضل شاكر من ملك الإحساس إلى زعيم عصابات مسلحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، مساء الأربعاء، حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف باسم "فضل شاكر" قضيا بسجنه 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

بداية القصة

في 2012، أعلن الفنان فضل شاكر اعتزاله الفن، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الرومانسية التي جعلته واحدا من أهم نجوم الأغنية العربية.

جماعة جهادية

أعلن "فضل" انضمامه لإحدى الجماعات الجهادية، مدافعاً عن سوريا في وجه بشار الأسد، الى أن ظهرت بعدها شائعات وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يعلق عليها أنه حي وأنه يتمني الشهادة: "حابب أهدي المجاهدين الأبطال في سوريا الاشراف اللي باذن الله تعالي سوف يسحقوا بشار بسوريا وسوف يحاسبهم الله تعالي، يا سيد حسن إنت وأمثالك ان شاء الله سننتصر عليكم، النصر قريب جدا باذن الله واقول للمقاومين بحسب الله نعرف ان هناك مقاومين ابطال يقاوموا ضد العدو الصهيوني ويقفوا بوجه نصرالله، الذي يغتصب نساءنا، الله ينتقم منكم، ياشيعه نحن ما في مشكلة وياكم، نحن أهل السنة ضمانه لاهلنا الشيعة بلبنان".

حكم بالإعدام

أصدر حكم بالإعدام غيابيا ضد فضل شاكر، عام 2014، إثر إدانته بتأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية والهجوم على عناصر الجيش اللبناني.

تطور الأحداث

عام 2015 أكد شاكر خلال حواره لإحدى القنوات اللبنانية أنه لم يشارك في أي قتال ولم يحمل السلاح بوجه الجيش اللبناني في معركة "عبرة"، مضيفاً أنه لم يؤذي أو يقتل أحداً وأن كل ما أراده هو استخدام صوته في الأناشيد الدينية، موضحاً خلال حديثه أن علاقته بأحمد الأسير لم تكن جيدة إلا في البداية وأنه كان على خلاف دائم معه وعلاقتهما كانت متوترة قبل أن تبدأ أحداث القتال كلها

وأضاف أن الفيديو الذي ظهر فيه من قبل ليس موجهاً للجيش اللبناني ولا يتحدث عن جنود الوطن، متمنياً أن ترجع حياته الي طبيعتها

محاكمة أخرى

أصدرت المحكمة العسكرية ببيروت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014

وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى "تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية".

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، حيث قضى بسجنه 15 عاما زائد الأشغال الشاقة.

براءة فضل

في يوليو 2018، أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان، قرارا يقضي بإيقاف محاكمة عن كل من فضل شمندر المعروف بـ«فضل شاكر» وشقيقه فادي شمندر، ووكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي، في قضية تأليف عصابات مسلحة.

عودة الابن الضال

بعدها أعلن الفنان اللبناني عودته مرة أخرى للغناء، من خلال عدة أغاني، وكانت أول أغنية بعد غياب هي "شبعنا من التمثيل"، وقدم بعدها عدة أعمال أخرى هي "ليه الجرح"، "حبيتك"، "يا ترى".

حكم جديد

بالأمس

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف باسم "فضل شاكر" قضيا بسجنه 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "نينا" أن الحكم الأول يقضي بحبس شاكر 15 عامًا بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل

مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها