إنفوجراف.. أفضل 5 أفلام خيال علمي في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا فكرت مليا ستجد أن عام 2020 يشبه أفلام الخيال العلمي؛ إذ ظهر فيروس كورونا الذي يهدد بقاء البشرية.
وحفل عام 2020 أيضا بأحداث غريبة فاقت الخيال أحيانًا.
ورغم قلة الأفلام العالمية التي صدرت هذا العام، بسبب فرض قواعد صارمة على التجمعات، خوفًا من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن البعض نجح في مقاومة الوباء.
ومع نهاية العام يرصد الإنفوجراف التالي أفضل أفلام الخيال العلمي التي صدرت في 2020.
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